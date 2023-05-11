В Одесскую область прилетела стая редких птиц нашей планеты (фото)

В Тилигульский региональный ландшафтный парк прилетела стая редкой птицы планеты — каравайка. Об этом сообщили на странице пара в фейсбуке.

Каравайка — птица семьи ибисовых, один из 3-х видов рода и единственный вид рода в фауне Украины.

В Тилигульском парке, который находится на Тилигульском лимане на границе Одесской и Николаевской областей, насчитали на днях стаю из 40 птиц.

Эта птица не гнездится на Тилигульском лимане, а использует ее как транзитный «вокзал» в период миграции для подкормки и отдыха.

В Украине эта птица немногочисленна, охотиться на нее запрещено и занесено в Красную книгу Украины.

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Фото: Игорь Гержик