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В Одесскую область прилетели редкие бабочки из Африки (фото)

В Одесскую область прилетели редкие бабочки из Африки (фото)

В Национальном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области зафиксировали миграцию редких бабочек — репейниц.

Они перелетели из Северной Африки, куда снова вернуться осенью.

Фото такой бабочки на своей странице в Facebookпоказал начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.

Эти насекомые могут жить на высоте до 2000 метров, однако горам все же предпочитают равнинные участки. Поэтому территория нацпарка «Тузловские лиманы» бабочкам идеально подходит, подчеркнул Иван Русев.

Ранее на территории «Тузловских лиманов» установили установили 400-килограммовую скульптуру кудрявого пеликана.

Напомним также, что в Одесском зоопарке недавно зафиксировали уникальный для Украины случай. Впервые в нашей стране в условиях неволи вылупился птенец орла-могильника.

Фото: Иван Русев/Facebook

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