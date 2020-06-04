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Впервые в Украине: в Одесском зоопарке вылупился птенец редкой птицы (фото)

Впервые в Украине: в Одесском зоопарке вылупился птенец редкой птицы (фото)

В Одесском зоопарке зафиксировали уникальный для Украины случай. Впервые в нашей стране в условиях неволи вылупился птенец орла-могильника. Он появился на свет 10 мая. Однако сообщение об этом пресс-служба зоопарка сделала лишь в начале июня.

Маленький орел все время находится вместе со своей матерью. Самостоятельно взлететь он сможет через 2,5 месяца.

Орел-могильник ( на латыни – Aquila heliaca) — представитель семейства ястребиных. Причем, редкий. В Украине сейчас обитает лишь в степной зоне восточных областей. Птицу занесли как в Красную книгу Украины, так и в Международную Красную книгу.

А вот до 1980-х годов такие гнездились и на Одесчине. Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, будучи студентом, участвовал в кольцевании этих птиц. Их тогда можно было встретить в Савранском урочище.

Напомним, Одесский зоопарк 15 мая возобновил работу после карантина.

Фото: Одесский зоопарк/Facebook

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