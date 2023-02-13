В Одесском зоопарке выбрали пару года (фото)

Несмотря на непростые времена, в Одесском зоопарке не стали изменять давней традиции и выбрали «Пару года-2023». Этот конкурс как правило приурочен ко Дню святого Валентина.
Как сообщается на Facebook-странице зоопарка, победителями стали три пары.
Первое место с большим отрывом заняла пара белых львов:
На втором месте – пара енотов-полоскунов:
За третье место боролись пара лам и белок, но все же с небольшим отрывом лидируют белки:
Также в зоопарке сообщают, что завтра, 14 февраля, в 12:00 состоится показательное кормление победителей конкурса «Пара года-2023». Парам-победителям конкурс обещат вкусные подарки. Зоопарк приглашает горожан и гостей Одессы посмотреть на победителей.
Напомним, победителями конкурса «Пара года-2022» стали пара тигров и пара белок.
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