Одесский зоопарк выбирает пару года: как проголосовать? (фото)

К празднику влюбленных, Дню святого Валентина, который празднуют 14 февраля, Одесский зоопарк объявил конкурс «Пара года 2023». Проголосовать за пару животных могут все желающие.
О конкурсе сообщили на странице Facebook Одесского зоопарка.
В сообщении говорится:
Приближается День святого Валентина. Одесский зоопарк снова объявляет конкурс «Пара года 2023».
Просмотрев альбом на официальной странице в фейсбуке КУ «Одесский зоопарк» — «Пара года 2023», вы сможете отдать голос за самую романтичную пару.
Парой прошлого года были тигры, (в 2021 – медведи, ред. ОЖ), а кто победит в этом году?
Чтобы проголосовать за понравившуюся вам пару животных, надо перейти по этой ссылке на страницу Одесского зоопарка, там выбрать фотографию пары, и отметить ее лайком или сердечком.
Звери-победители получат коробку-сердце с лакомствами.
Представляем вам участников конкурса 2023 года:
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На заглавном фото — победитель прошлого года получает свои призы