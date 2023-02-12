Одесский зоопарк выбирает пару года: как проголосовать? (фото)

О нашей жизни – языком плаката: выставка под открытым небом на Дерибасовской Жизнь на военном положении длится почти год. Взгляд ко многому привыкает, в том числе и к витринам, укрытым листами ДСП. Бывший «Стейк-хаус» на Дерибасовской тоже укутан такими листами. Длинный-длинный ряд… Кое-где появилось граффити. А вот теперь на этих листах вывешены современные плакаты украинских авторов (проект «ВоляНеСмерть»). О чем они? О нас с вами, наших горестях во время войны, трагедиях, переживаниях и главном – неизменной воле к Победе. ПОДРОБНЕЕ

Одесские штучки: маяк с парусником на воротах и сапожки на фасаде Никогда не знаешь, где может порой встретиться на улице какая-нибудь очередная одесская штучка – позитивная или просто смешная, умильная или не совсем, но из тех, что обязательно заставит улыбнуться. Или просто переключиться от не самых приятных мыслей. ПОДРОБНЕЕ