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Одесский зоопарк выбирает пару года: как проголосовать? (фото)

Одесский зоопарк выбирает пару года: как проголосовать? (фото)

К празднику влюбленных, Дню святого Валентина, который празднуют 14 февраля, Одесский зоопарк объявил конкурс «Пара года 2023». Проголосовать за пару животных могут все желающие.

О конкурсе сообщили на странице Facebook Одесского зоопарка.

В сообщении говорится:

Приближается День святого Валентина. Одесский зоопарк снова объявляет конкурс «Пара года 2023».

Просмотрев альбом на официальной странице в фейсбуке КУ «Одесский зоопарк» — «Пара года 2023», вы сможете отдать голос за самую романтичную пару.

Парой прошлого года были тигры, (в 2021 – медведи, ред. ОЖ), а кто победит в этом году?

Чтобы проголосовать за понравившуюся вам пару животных, надо перейти по этой ссылке на страницу Одесского зоопарка, там выбрать фотографию пары, и отметить ее лайком или сердечком.

Звери-победители получат коробку-сердце с лакомствами.

Представляем вам участников конкурса 2023 года:

два животных два льва две птицы два пеликана две ламыдве мышки два журавля два енота две зебры две белкидве птицы два кролика два попугая белые мыши

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На заглавном фото — победитель прошлого года получает свои призы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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