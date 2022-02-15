В одесском зоопарке ко Дню влюбленных выбрали «Пару года-2022» среди животных

Вчера, 14 февраля 2022 года, в Одесском зоопарке состоялся праздник по случаю Дня святого Валентина.
Сотрудники зоопарка провели для гостей праздничную викторину и подарили всем сувениры.
Также были подведены итоги конкурса «Пара года — 2022». Победителями этого года стали пара тигров и пара белок.
Тиграм подарили большое сердце с лакомствами, а белкам – «валентинки» из орешков и семян.
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Фото с сайта Одесского городского совета и Одесского зоопарка
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