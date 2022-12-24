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В Одесском зоопарке ожило Рождественское действо (фоторепортаж)

В Одесском зоопарке ожило Рождественское действо (фоторепортаж)

Словно сошедшие со старинных гравюр Мария и Иосиф и младенец Иисус… Рядом с ними – волхвы и другие герои Рождественского действа… И все это – на площади обновленного Одесского зоопарка под щедрыми лучами декабрьского солнца. Сама природа старается изо всех сил подарить детям праздник. А детей очень-очень много. И все так искренне ждут ожившего чуда. И чудо состоялось.

Рождество в Одесском зоопарке стало незабываемым для многих-многих детей, которым выпало в этом году, как и всем нам, узнать, что это такое – страхи войны, воздушные тревоги, «прилеты»… Но стремление к добру и ощущению праздника вечно.

Рождественские чудеса состоялись в нашем Зоопарке. Они были организованы прихожанами Одесской народной церкви (сквер Гамова), которая с первых дней войны превратилась в волонтерский центр, в котором получают помощь одесситы, временно перемещенные лица – все, кто в ней нуждается. Это воистину настоящий Штаб добра.

Ну а сегодня малышей и их родителей ожидало много-много сюрпризов – и магия Рождества, и вертепное действо, и щедрые подарки от волонтеров.

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Дети слушали историю возникновения древнего праздника, делались его участниками, наряжали елочку, становились героями удивительных приключений.

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Директор зоопарка Игорь Беляков с героинями рождественского праздника

И в одесское небо неслось вместе с верой и надеждой:

— Христос народився! Славімо його!

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Мария Котова
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Редакция ПРОФИЛЬ

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