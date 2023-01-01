Новости Одессы и Одесской области

Одесский зоопарк порадовал позитивным клипом про Кролика (видео)

Одесский зоопарк порадовал позитивным клипом про Кролика (видео)

Одесский зоопарк презентовал свой традиционный новогодний клип, посвященный символу наступившего года. Видео обнародовано на Facebook-странице заведения.

И поскольку из-за продолжающейся войны этот новый год у нас особый, то и новое творение сотрудников зоопарка не совсем обычное: на этот раз креативный директор Игорь Беляков не поет – ведь все ясно без лишних слов.

Мы уже рассказывали, что на этот раз директор зоопарка и его сотрудники решили примерить на себя образы персонажей из известной сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Зрителям предлагают заглянуть в биолабораторию, где разводят кроликов, способных уничтожить нашего врага. Что из этого вышло в итоге, смотрите видео:

Напомним, съемка оригинальных новогодних роликов давно стала доброй традицией Одесского зоопарка. В них Игорь Беляков выступает и как режиссер, и как актер, и как исполнитель песен собственного сочинения.

Читайте также: В Одесском зоопарке ожило Рождественское действо (фоторепортаж).

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить