Одесский зоопарк порадовал позитивным клипом про Кролика (видео)

И поскольку из-за продолжающейся войны этот новый год у нас особый, то и новое творение сотрудников зоопарка не совсем обычное: на этот раз креативный директор Игорь Беляков не поет – ведь все ясно без лишних слов.

Мы уже рассказывали, что на этот раз директор зоопарка и его сотрудники решили примерить на себя образы персонажей из известной сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Зрителям предлагают заглянуть в биолабораторию, где разводят кроликов, способных уничтожить нашего врага. Что из этого вышло в итоге, смотрите видео:

Напомним, съемка оригинальных новогодних роликов давно стала доброй традицией Одесского зоопарка. В них Игорь Беляков выступает и как режиссер, и как актер, и как исполнитель песен собственного сочинения.

Читайте также: В Одесском зоопарке ожило Рождественское действо (фоторепортаж).