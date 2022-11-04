Новый проект Одесского зоопарка: чему хотят научить одесситов?

Одесский зоопарк начинает новый проект «Зоошкола» – цикл лекций по содержанию животных в домашних условиях. Лекции будут читать специалисты зоопарка, обладающие большим практическим опытом работы.
«Лекции, прежде всего, будут интересны тем, кто имеет практический опыт по содержанию домашних животных и тем, кто планирует завести домашнее животное», – сообщается на Facebook-странице зоопарка.
Слушателем лекции может стать каждый, кому исполнилось 18 лет.
Обязательная запись на лекцию по телефону +380660127236 (Галина).
Лекции бесплатные. Они будут проходить в формате «вопрос-ответ».
Первая лекция «Вопрос-ответ по домашним экзотическим птицам» состоится 16 ноября в 16:00. Вход с улицы Новощепной ряд 25.
На этой лекции будут обсуждаться такие вопросы:
- ветеринарная помощь;
- размножение и кормление домашних экзотических птиц;
- организация питомника экзотических птиц.
Слушатели смогут задавать свои вопросы к специалисту по экзотическим птицам Борису Александрову.
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