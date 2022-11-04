Новый проект Одесского зоопарка: чему хотят научить одесситов?

Одесский зоопарк начинает новый проект «Зоошкола» – цикл лекций по содержанию животных в домашних условиях. Лекции будут читать специалисты зоопарка, обладающие большим практическим опытом работы.

«Лекции, прежде всего, будут интересны тем, кто имеет практический опыт по содержанию домашних животных и тем, кто планирует завести домашнее животное», – сообщается на Facebook-странице зоопарка.

Слушателем лекции может стать каждый, кому исполнилось 18 лет.

Обязательная запись на лекцию по телефону +380660127236 (Галина).

Лекции бесплатные. Они будут проходить в формате «вопрос-ответ».

Первая лекция «Вопрос-ответ по домашним экзотическим птицам» состоится 16 ноября в 16:00. Вход с улицы Новощепной ряд 25.

На этой лекции будут обсуждаться такие вопросы:

ветеринарная помощь;

размножение и кормление домашних экзотических птиц;

организация питомника экзотических птиц.

Слушатели смогут задавать свои вопросы к специалисту по экзотическим птицам Борису Александрову.