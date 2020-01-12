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Новости Одессы и Одесской области

В одесском Замке Монстров обнаружена саксонская плитка позапрошлого века

В одесском Замке Монстров обнаружена саксонская плитка позапрошлого века

В Замке Монстров (исторический особняк Анатра) обнаружена старинная саксонская плитка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает архитектор и реставратор Анатолий Изотов. Обнаруженная плитка — это саксонская плитка «SOMAG», производства компании «Meissen».

Любопытна история этой плитки.

«Мейссенская мануфактура была основана в немецком городке Майсен в 1710 году, вскоре после открытия секрета изготовления твердого фарфора в Саксонии алхимиком Иоганном Фридрихом Беттгером в содружестве с ученым Эренфридом Вальтер фон Чирнхаузомгоду и специализировалась на изготовлении фарфоровых изделий. В 1863 году в том же городе Майсен, была основана и фабрика по производству керамических изделий. В 1891 году на фабрике началось изготовление настенной керамической плитки. Спустя полвека продукция завода Meissen заняла лидирующие позиции на рынке Германии. Компания, как Meissen Keramik GmbH, является всемирно известным производителем керамической плитки и керамогранита, представителем международного холдинга ROVERSE GROUP», — сообщает Анатолий Изотов, добавляя, что расчистку и атрибуцию плитки провел Сергей Котелко.

Ранее «Одесская жизнь» уже рассказывала об исторических находках в особняке Анатра, который одесситы теперь знают как Замок Монстров. Так, была обнаружена напольная плитка, производства компании Villeroy & Boch, крепление стойки винтовой лестницы и закладная пластина крепления первой ступени.

Фото: Facebook-страница Анатолия Изотова

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