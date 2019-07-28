Одесский Замок Монстров: большие проблемы-заботы и первые исторические находки

Мы и оглянуться не успели, как в Одессе появился новый топоним: дача Анатра (позже — территория санатория им. Чувырина, еще позже — скандального места, которое хотели застроить) на Французском бульваре теперь уже всеми именуется исключительно как Замок Монстров — с тех пор, как БФ «Корпорация монстров» стал владельцем этого памятника архитектуры.

Чистим-убираем-сохраняем

Старинная дача и в самом деле внешне напоминает замок. Корреспондент «Одесской жизни» побывала здесь в тот момент, когда одесситы собрались на очередной субботник. Впрочем, как становится понятно, здесь едва ли не каждый день теперь субботники, большие хлопоты и решение многочисленных проблем.

Руководителя БФ «Корпорация монстров» Екатерину Ножевникову трудно поймать для задушевной беседы: то мешки для мусора заканчиваются, то нужно срочно принимать какое-то решение по очередной форс-мажорной ситуации.

— Здесь точно не будет ресторанов, чего-то иного «коммерческо-неправильного». Есть памятник архитектуры, он охраняется законом, и обойти его нельзя. Этот замок необходимо будет использовать правильно, для всего города, и это самое главное, — говорит Екатерина.

Впрочем, до того, «что же там будет» и «какие цветочки мы тут посадим», еще очень и очень далеко. Внешне величественное, но очень уж страдающее внутри здание смотрится удручающе… То-то меня предупредили: вовнутрь без каски — ни в коем случае, за оградительные ленты — ни шагу, поднимаясь по лестнице, прижиматься к стене: перил нет. Здесь дыры в стенах, мостики через проломленный пол, в общем — разруха.

И все же, как заверяет Екатерина Ножевникова, «пока я продираюсь сквозь документальные и законодательные дебри, связанные с охраной памятников, реставрационных мероприятий и функциональных особенностей, на территории произошли существенные изменения. Окна замка уже не так грустно смотрят на Французский бульвар. Кажется, там стала чуть теплиться надежда…».

Замочки для Замка

Памятник архитектуры нуждается в серьезной реставрации. Это понятно всем, равно как и тот факт, что на реставрацию необходимы деньги. Но требуются средства и на проведение многих других работ. Как сообщается на странице «Замок Монстров» в Facebook, «начинаем продавать первый лот в пользу «Замка Монстров», чтобы начать консервацию, оплачивать проектные разработки. И самое главное: нужно сделать нормальный забор, чтобы оградить Замок от опасных элементов и незваных гостей. 1000 грн на счет Замка – и вы получите замочек, на котором мы напишем ваше имя и уже через несколько месяцев мы повесим символическую цепь с вашими замками «они охраняют Замок». После открытия, замки переедут в сам Замок (сделаем там инсталляцию) и ваши имена останутся жить там навсегда».

Но это только начало проблем-забот. На самом деле, их больше. И, как хорошо понимают в БФ «Корпорация монстров», со временем их накопится еще. Как говорит Екатерина, «мы тут устраиваем мозговой штурм».

Уборка проводится и внутри, и на территории. Такая большая чистка требует ну очень много усилий. Волонтеры стараются изо всех сил. Кто — на территории, кто — внутри здания, чудом сохранившегося, носящего следы давнего и не очень прошлого. Конечно, смешно сегодня смотрятся таблички, сохранившиеся со времен, когда здесь был санаторий, но ведь самое главное — каким будет завтрашний день Замка Монстров…

Привет из далекого прошлого

Кстати, мусор мусору рознь. Ну, вот выносится куча камней, а среди них попадаются настоящие драгоценности — те самые исторические изюминки. И это уже — забота реставраторов, их труд и радость.

Сами судите: обнаружили в огромных зарослях рядом с Замком Монстров скульптуру огромного орла. Пока фотографирую эту историческую птичку, узнаю, что, оказывается, кандидат наук в области архитектуры, архитектор-реставратор Анатолий Изотов живет сейчас в ожидании старых фотографий этого самого орла, который изначально украшал ворота усадьбы Анатра.

И еще о находках. Как сообщает Анатолий Изотов, «понемногу изучал здание на наличие сохранившихся декоративных элементов. После уборки пола на втором этаже (в башне) от слоев мусора и пыли была очищена напольная плитка производства компании Villeroy & Boch. Поверх стандартной надписи, имеются цифровые обозначения, поставленные поверх оригинального текста. Вероятнее всего — это номер заказа. Что, вероятно, может свидетельствовать о том, что это был индивидуальный заказ конкретно для данного объекта. Там же было найдено крепление стойки винтовой лестницы и закладная пластина крепления первой ступени. Благодаря наличию следов от этой лестницы в кладке стен башни и названных выше узлов, при получении фото данной лестницы появляется возможность ее восстановления. Замечу, что лестница вела со второго этажа на эксплуатируемую террасу и далее через мезонин — на чердак. Но одно из самых интересных и важных открытий было сделано на террасе. Расчистив от мусора террасу и найдя поврежденный участок советской плитки, оставалось только выбрать из-под нее цементный и известковый растворы. В итоге была найдена первоначальная керамическая напольная плитка. Производство установим чуть позже».

Ну, что ж, замираем в ожидании — и новых находок, и дальнейшей судьбы старой-старой дачи Анатра, теперь — Замка Монстров на историческом Французском бульваре.

У зданий ведь, как у людей — своя собственная судьба…

Фото автора и ФБ “Корпорации монстров”