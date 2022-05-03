В Одесском заливе всплыла вражеская мина

В Одесском заливе обезвредили мину, которая всплыла на поверхность воды.

Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», в целях безопасности населения, сработали специалисты подрывной команды Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Также сообщается, что подрыв мины был под контролем, и сейчас мина опасности не представляет.

При этом в Оперативном командовании напоминают: в настоящее время прогулки по одесскому побережью, в непосредственной близости от воды, опасны, и пляжно-купальный сезон нужно отсрочить до победы.

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