Новости Одессы и Одесской области

Дед Мороз раздавал повестки: в Одессе опровергли фейк

Дед Мороз раздавал повестки: в Одессе опровергли фейк

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о вручении повесток в костюмах Деда Мороза в Одессе. Этот фейк распространили некоторые местные Telegram-каналы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В социальных сетях появилась информация о том, что работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Одессе якобы вручали повестки в костюмах Деда Мороза. Этот фейк активно распространяли одесские Telegram-каналы.

Как объясняют в Центре противодействия дезинформации, видео, ставшее основой для этих утверждений, не имеет никакого отношения к работе ТЦК и СП. На записи видно волонтеров, которые организовали поздравления для детей из Одессы к новогодним праздникам, а также занимались сбором подарков для детей из Херсонщины.

цпд

Фейк, по словам экспертов, был создан с целью дискредитации деятельности Территориального центра комплектования. Центр противодействия дезинформации напоминает о необходимости проверять информацию перед ее распространением.

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