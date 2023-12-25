В одесском супермаркете житель Днепра получил удар ножом в живот

Об этом сообщили в Главном управлении полиции в Одесской области.

Полицейские установили, что вечером на входе в торговый зал супермаркета на Василия Стуса житель Днепра обратился к жителю Одесщины с просьбой приобрести ему алкоголь. Тот отказался, и на этой почве между мужчинами возникла ссора, которая переросла в толкотню. Во время конфликта местный житель нанес приезжему удар ножом в живот и ушел. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости.

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Полицейские задержали агрессивного жителя области на соседней улице. При нем был нож, который отправили на экспертизу.

Мужчина свою вину не отрицал и объяснил свой поступок возмущением действиями потерпевшего, который вместо того, чтобы работать, выпрашивал выпивку и еще ругался в ответ.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Подозреваемый задержан. Следователи хлопочут об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.