В Одессе мужчина попросил у прохожего закурить, а получил удар ножом

В Одессе полицейские задержали мужчину, который ударил ножом прохожего, попросившего у него закурить.

Как сообщили в областном управлении полиции, о произошедшем накануне вечером возле одного из торговых павильонов на улице Капитана Кузнецова правоохранителям сообщили очевидцы.

Полицейские выяснили, что одессит обратился к прохожему с просьбой дать ему закурить, и на этой почве между мужчинами возник конфликт. Во время ссоры незнакомец нанес горожанину один удар ножом в живот и скрылся.

38-летнего пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости.

В течение суток оперативники установили личность и местонахождение правонарушителя – им оказался 41-летний житель Одессы. Его задержали по месту жительства, там же изъяли и вероятное орудие преступления, которое направили на экспертизу.

Задержанный признался в содеянном, но причину своего поступка объяснить не смог. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему может грозить до восьми лет заключения.

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Фото иллюстративное и пресс-службы ГУНП в Одесской области