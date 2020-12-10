Новости Одессы и Одесской области

В одесском суде бунтовщики из Южной колонии снова резали себе вены

В одесском суде бунтовщики из Южной колонии снова резали себе вены

Сегодня, 10 декабря, в Малиновском суде Одессы бывшие заключенные Южной исправительной колонии №51, обвиняемые по делу о массовых беспорядках, снова пытались нанести себе телесные повреждения во время заседания суда.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщили в пресс-службе суда, сегодня суд рассматривал вопрос о продлении ареста бунтарей из колонии. Шестерым из семи фигурантов дела продлили меру пресечения, а рассмотрение вопроса по одному отложили.

Во время оглашения решения суда двое арестантов вскрыли себе вены и нанесли другие повреждения, в то время как остальные нарушали общественный порядок.

В результате председательствующий по делу рассмотрел вопросы об удалении обвиняемых из зала заседания на все время судебного разбирательства. Теперь их интересы будет представлять только адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 14 декабря.

Напомним, аналогичный случай имел место 23 октября – тогда на заседании суда все семеро обвиняемых вскрыли себе вены.

Суд рассматривал дело о бунте в колонии в мае 2019 года.

27 мая 2019 года на территории колонии №51 в Одессе произошел бунт осужденных, во время которого начался пожар. Огонь повредил здание учреждения и пожарный автомобиль.

Во время беспорядков пострадали 13 сотрудников колонии. Шестеро сотрудников были захвачены в заложники, но их вскоре удалось освободить.

В полиции опровергли сообщения о якобы произошедшем во время бунта побеге заключенных.

Фото: Думская

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить