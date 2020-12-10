В одесском суде бунтовщики из Южной колонии снова резали себе вены

Сегодня, 10 декабря, в Малиновском суде Одессы бывшие заключенные Южной исправительной колонии №51, обвиняемые по делу о массовых беспорядках, снова пытались нанести себе телесные повреждения во время заседания суда.

Как сообщили в пресс-службе суда, сегодня суд рассматривал вопрос о продлении ареста бунтарей из колонии. Шестерым из семи фигурантов дела продлили меру пресечения, а рассмотрение вопроса по одному отложили.

Во время оглашения решения суда двое арестантов вскрыли себе вены и нанесли другие повреждения, в то время как остальные нарушали общественный порядок.

В результате председательствующий по делу рассмотрел вопросы об удалении обвиняемых из зала заседания на все время судебного разбирательства. Теперь их интересы будет представлять только адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 14 декабря.

Напомним, аналогичный случай имел место 23 октября – тогда на заседании суда все семеро обвиняемых вскрыли себе вены.

Суд рассматривал дело о бунте в колонии в мае 2019 года.

27 мая 2019 года на территории колонии №51 в Одессе произошел бунт осужденных, во время которого начался пожар. Огонь повредил здание учреждения и пожарный автомобиль.

Во время беспорядков пострадали 13 сотрудников колонии. Шестеро сотрудников были захвачены в заложники, но их вскоре удалось освободить.

В полиции опровергли сообщения о якобы произошедшем во время бунта побеге заключенных.

Фото: Думская