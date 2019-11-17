Архитектурные тайны Одессы: фонтан «Нимфа» придумала Елизавета Воронцова

Одесситам хорошо известен фонтан со скульптурой нимфы, который находится в уютном скверике Пале-Рояля, рядом с Одесским оперным театром.

Появился фонтан немногим больше чем полтора века назад — в 1847 году. В то время в скверике, который одесситы прозвали Пале-Рояль, располагались торговые ряды. Называли их по-разному — кто «красными» лавками, кто Гостиным двором. Но независимо от названия, это место предназначалось для прогулок по магазинам прекрасной половины жителей Одессы. Правда, цены здесь были немалые, поэтому обреталась здесь исключительно богатая публика.

В центре Пале-Рояля был разбит скверик и установлены скамейки, где можно было отдохнуть от «непосильного шопинга». Как утверждает легенда, идею установить здесь фонтан, подала сама жена одесского генерал-губернатора Елизавета Воронцова. Вскоре на пересечении аллей была установлена цельная каменная глыба из дикого камня-ракушечника. На вершине скалы сидела прекрасная нимфа, закрываясь рукой от водяных брызг. По задумке создателей, вода, бьющая из распылителя, должна была создавать над девушкой купол из водяной пыли.

За время существования фонтан не раз переделывали, кроме того, он подвергался нападениям вандалов. Поэтому сейчас он выглядит не совсем так, как задумывали его создатели. Сначала заменили ограждение бассейна, затем исчезла и цельная глыба камня-дикаря. Сейчас вместо нее скалу «изображают» несколько отдельных камней.

Больше всего не повезло предмету, который держала в руках нимфа, — его меняли чаще всего. А полтора года назад фонтан изуродовали вандалы, вырвав из рук девушки зонтик. После реставрации уничтоженный зонтик заменили чашей, поставили рассекающее устройство для воды и нанесли на бронзовую фигуру девушки защитное покрытие.

Фото Марии Котовой

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