В Одесском регионе закрыли на карантин монастырь: в чем причина?

Недавно в сети появились сведения о том, якобы в женском Свято-Вознесенском монастыре города Теплодар монахиня заразилась коронавирусом.

Однако позже священнослужители опровергли эту информацию.

В частности, об этом рассказал на заседании штаба по ЧС епископ Украинской православной церкви Московского патрирхата, архиепископ Южненский, викарий Одесской епархии Диодор.

Он заявил, что заболела девушка-сирота, которую приютили в монастыре.

В свою очередь, игуменья женского монастыря в Теплодаре матушка Никодима выразила мнение, что врачи могли ошибиться.

Об этом сообщает od-news.com.

Девушку увезли в Беляевскую больницу. Но, по словам игуменьи, она чувствует себя нормально, дышит спокойно, температуры нет.

“Мы предполагаем, что диагноз мог быть ошибочным”, – отметила матушка.

Она говорит, что в их культовом учреждении все здоровы. Но на всякий случай и для того, чтобы успокоить народ, его на две недели закрыли на карантин.

“У нас достаточно продуктов и всего, что еще нужно, так что мы сможем пережить карантин без потерь и будем продолжать молиться за здоровье людей”, – заключила Никодима.

Фото: Монастыри УПЦ

Видео: od-news.com

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