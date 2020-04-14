fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе закрыли на карантин монастырь: в чем причина?

В Одесском регионе закрыли на карантин монастырь: в чем причина?

Недавно в сети появились сведения о том, якобы в женском Свято-Вознесенском монастыре города Теплодар монахиня заразилась коронавирусом. 

Однако позже священнослужители опровергли эту информацию.

В частности, об этом рассказал на заседании штаба по ЧС епископ Украинской православной церкви Московского патрирхата, архиепископ Южненский, викарий Одесской епархии Диодор.

Он заявил, что заболела девушка-сирота, которую приютили в монастыре.

В свою очередь, игуменья женского монастыря в Теплодаре матушка Никодима выразила мнение, что врачи могли ошибиться.

Об этом сообщает od-news.com.

Девушку увезли в Беляевскую больницу. Но, по словам игуменьи, она чувствует себя нормально, дышит спокойно, температуры нет.

“Мы предполагаем, что диагноз мог быть ошибочным”, – отметила матушка.

Она говорит, что в их культовом учреждении все здоровы. Но на всякий случай и для того, чтобы успокоить народ, его на две недели закрыли на карантин.

“У нас достаточно продуктов и всего, что еще нужно, так что мы сможем пережить карантин без потерь и будем продолжать молиться за здоровье людей”, –  заключила Никодима.

Фото: Монастыри УПЦ

Видео: od-news.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить