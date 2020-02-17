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Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе протестовали против формата объединения громад

В Одесском регионе протестовали против формата объединения громад

Близ села Николаевка-Новороссийская устроили митинг жители Арцизского и Саратского районов.

Они вышли на оживленный участок автомагистрали Одесса-Рени, мешая проехать транспорту.

Об этом сообщила dumskaya.net.

Жители области выступили против формата объединения громад, который предложила областная власть.

Ранее люди были против любого объединения. Теперь готовы пойти на уступки. При этом хотят, чтобы все сельские советы вошли в состав районных. Однако на деле чиновники предложили несколько иной перспективный план развития региона.

Так, в Саратском районе предложили создать четыре отдельные громады, причем три из них – с центром в местных селах Плахтеевка, Заря и Кулевча.

А в Арцизском районе хотят организовать громаду, которая состояла бы из 12 сельсоветов и райцентра. Также там предлагают объединить еще три сельсовета для создания второй – Теплицкой громады.

Отметим, что в целом в Одесской области предлагают образовать около 80 ОТГ.

Фото: dumskaya.net

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