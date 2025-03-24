Об этом сообщается на портале электронных закупок Prozorro.

Тендер на реконструкцию лицея заведения объявил Департамент капитального строительства Одесской областной администрации. Финансирование будет происходить за счет областного и местного бюджетов. Согласно документации, ожидаемая стоимость работ составляет более 155,5 млн. грн.

Проект предусматривает расширение учебных площадей, обустройство безбарьерной среды и обновление территории. Во дворе лицея высадят деревья, многолетние цветы и рулонный газон.

Кроме строительных работ, значительное внимание уделено модернизации материально-технической базы. Для лицея купят мультимедийные доски, телевизоры с Wi-Fi, проекторы, одноместные и двухместные ученические столы, детские кровати-трансформеры, кухонное оборудование, кулеры для воды и т. д.

В помещениях установят каскадную котельную, дизельный генератор, систему вентиляции и очистки воздуха, водоочистные установки, видеонаблюдение и сигнализацию.

Подать предложения можно до 7 апреля 2025 года, а завершение реконструкции запланировано на август 2026 года.

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