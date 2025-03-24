Про це повідомляється на порталі електронних закупівель Prozorro.
Тендер на реконструкцію ліцею закладу оголосив Департамент капітального будівництва Одеської обласної адміністрації. Фінансування відбуватиметься за рахунок обласного та місцевого бюджетів. Згідно з документацією, очікувана вартість робіт становить понад 155,5 млн грн.
Проєкт передбачає розширення навчальних площ, облаштування безбар’єрного середовища та оновлення території. На подвір’ї ліцею висадять дерева, багаторічні квіти та рулонний газон.
Окрім будівельних робіт, значну увагу приділено модернізації матеріально-технічної бази. Для ліцею куплять мультимедійні дошки, телевізори з Wi-Fi, проєктори, одномісні та двомісні учнівські столи, дитячі ліжка-трансформери, кухонне обладнання, кулери для води тощо.
У приміщеннях встановлять каскадну котельню, дизельний генератор, систему вентиляції та очищення повітря, водоочисні установки, відеоспостереження та сигналізацію.
Подати пропозиції можна до 7 квітня 2025 року, а завершення реконструкції заплановано на серпень 2026 року.
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