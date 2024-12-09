Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области школьник повесился в гараже

В Одесской области школьник повесился в гараже

На Измаильщине двенадцатилетний мальчик после ссоры с матерью покончил с собой, повесившись в гараже. 

По сообщениям СМИ, трагедия произошла вчера, 8 декабря, в селе Ларжанка Сафьяновской громады. Тело шестиклассника нашли в гараже на проводе, который он закрепил за балки.

В ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области эту информацию подтвердили.

По предварительной информации, между мальчиком и его матерью произошла ссора. В семье постоянно происходили конфликты из-за нежелания ребенка учиться. В этот раз во время спора мать разбила планшет. Мальчик вышел на улицу и долго не возвращался. Когда мать вышла его искать, было уже поздно.

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При предварительном осмотре на теле мальчика не были обнаружены следы насильственных действий.

Сведения о происшествии правоохранители внесли в ЕРДР по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что семья, где воспитывается еще двое детей, в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов не попадала.

Следствие продолжается.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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