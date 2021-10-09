В Одесском порту обмелело море

В порту Одессы 7 октября заметили низкий уровень воды. Из-за этого ограничили судоходство.

Об этом сообщило издание «Пассажирский транспорт».

Утром 7 октября в портах Одессы, Черноморска и других было ограничено судоходство. Как сообщалось в оперативной сводке Администрации морских портов Украины, в четырех портах была ограничена лоцманская проводка судов.

Проводку судов ограничили в портах таких городов:

Одесса,

Черноморск,

Мариуполь

Бердянск.

В портах Одесса и Черноморск судоходство ограничено из-за низкого уровня моря.

В Бердянске причиной стали также низкий уровень моря и ветер, а в Мариуполе только сильный ветер.

В свою очередь, довольно сильный восточный и северо-восточный ветер силой в 8-9 м/с приводил к «сгону» воды от побережья.

Также, согласно оперативной сводке АМПУ, гирло «Быстрое» в устье Дуная, Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в море близ Одессы засняли “парящие” над водой корабли.

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