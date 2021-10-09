В Одесском порту обмелело море

В порту Одессы 7 октября заметили низкий уровень воды. Из-за этого ограничили судоходство.
Об этом сообщило издание «Пассажирский транспорт».
Утром 7 октября в портах Одессы, Черноморска и других было ограничено судоходство. Как сообщалось в оперативной сводке Администрации морских портов Украины, в четырех портах была ограничена лоцманская проводка судов.
Проводку судов ограничили в портах таких городов:
- Одесса,
- Черноморск,
- Мариуполь
- Бердянск.
В портах Одесса и Черноморск судоходство ограничено из-за низкого уровня моря.
В Бердянске причиной стали также низкий уровень моря и ветер, а в Мариуполе только сильный ветер.
В свою очередь, довольно сильный восточный и северо-восточный ветер силой в 8-9 м/с приводил к «сгону» воды от побережья.
Также, согласно оперативной сводке АМПУ, гирло «Быстрое» в устье Дуная, Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в море близ Одессы засняли “парящие” над водой корабли.
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