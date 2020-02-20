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Новости Одессы и Одесской области

В море близ Одессы засняли “парящие” над водой корабли (фото)

В море близ Одессы засняли “парящие” над водой корабли (фото)

На днях у берегов Одессы очевидцы наблюдали необычную картину.

Суда, стоящие на рейде, как будто зависли в воздухе над морем. А в какой-то момент казались сплюснутыми, как тарелка.

Фотографиями оригинального явления поделился пользователь соцсетей Андрей Даниленко в группе “Клуб любителей метеорологии”.

Вскоре его прокомментировал синоптик, директор клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

“То, что можно было наблюдать над Черным морем вблизи Одессы, называется верхний мираж, – написал он в facebook. – Верхний мираж наблюдается над холодной подстилающей поверхностью, в данном случае над не прогретым морем, при адвекции более теплой воздушной массы”.

По словам специалиста, чаще всего такие миражи возникают в полярных регионах и над холодными водами морей в зимне-весенний период. Они могут быть как прямыми, так и перевернутыми за счет многократного преломления световых лучей в неоднородной по плотности нижней части атмосферы.

Фото: Андрей Даниленко

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