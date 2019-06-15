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Новости Одессы и Одесской области

Три специализированных судна убирают «цветущие» водоросли в Одесском порту

Три специализированных судна убирают «цветущие» водоросли в Одесском порту

Из-за этой природной аномалии подразделения экобезопасности Администрации морских портов работают в усиленном режиме.

В Одесском порту ведется ежедневный мониторинг загрязнения акватории. В последние дни проводятся дополнительные анализы воды, а специализированный флот убирает лишние водоросли в акватории, — рассказали в пресс-службе Одесского филиала администрации.

В АМПУ заявляют:

деятельность портов не имеет непосредственного влияния на развитие сине-зеленых водорослей, к тому же значительно большие глубины, чем около пляжей, сдерживают их распространение.

К ликвидации последствий явления в акватории порта привлечены три специализированных судна флота администрации Одесского порта.

В пресс-службе также добавили, что с начала года подразделения экобезопасности АМПУ выявили 252 случая загрязнения акватории порта, в частности из городских ливневых коллекторов. А эксперты считают, что именно попадание ливневых и сточных вод вместе с высокой температурой стали причиной «позеленения» моря.

Специалисты администрации передают всю информацию о фактах загрязнения в Госэкоинспекции, а уже она должна выявлять источники загрязнения и принимать меры по его прекращению, — пояснили в АМПУ.

Напомним, ранее министр экологии заявил, что причиной “цветения” Чёрного моря стало прекращение тотальных проверок заходящих в порт судов. За это высказывание его жёстко раскритиковали экс-губернатор Максим Степанов и  эколог Иван Русев.

 

Фото пресс-службы Одесского порта

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