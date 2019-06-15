Три специализированных судна убирают «цветущие» водоросли в Одесском порту

Из-за этой природной аномалии подразделения экобезопасности Администрации морских портов работают в усиленном режиме.
В Одесском порту ведется ежедневный мониторинг загрязнения акватории. В последние дни проводятся дополнительные анализы воды, а специализированный флот убирает лишние водоросли в акватории, — рассказали в пресс-службе Одесского филиала администрации.
В АМПУ заявляют:
деятельность портов не имеет непосредственного влияния на развитие сине-зеленых водорослей, к тому же значительно большие глубины, чем около пляжей, сдерживают их распространение.
К ликвидации последствий явления в акватории порта привлечены три специализированных судна флота администрации Одесского порта.
В пресс-службе также добавили, что с начала года подразделения экобезопасности АМПУ выявили 252 случая загрязнения акватории порта, в частности из городских ливневых коллекторов. А эксперты считают, что именно попадание ливневых и сточных вод вместе с высокой температурой стали причиной «позеленения» моря.
Специалисты администрации передают всю информацию о фактах загрязнения в Госэкоинспекции, а уже она должна выявлять источники загрязнения и принимать меры по его прекращению, — пояснили в АМПУ.
Напомним, ранее министр экологии заявил, что причиной “цветения” Чёрного моря стало прекращение тотальных проверок заходящих в порт судов. За это высказывание его жёстко раскритиковали экс-губернатор Максим Степанов и эколог Иван Русев.
Фото пресс-службы Одесского порта
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