Ремонт пострадавшего от обстрелов дома в центре Одессы откладывается

Как сообщили в Территориальноом управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области, договор на ремонт поврежденного дома разорван.

На этапе закупки аналитики обнаружили риски. Выяснилось, что предприятие — победитель тендера не имеет необходимой материально-технической базы для выполнения ремонтных работ.Также подрядчик не подтвердил наличие работников соответствующей квалификации.

Кроме того, строительная компания заключила несколько договоров на выполнение работ в течение одного периода с различными предприятиями, не имея достаточно работников.

Сейчас договор между одним из департаментов Одесского городского совета и победителем тендера расторгнут.

Напомним, в сентябре этого года Департамент городского хозяйства Одесского городского совета объявил тендер для выполнения ремонтных работ в двухэтажке на проспекте Шевченко, 8в. Жилой дом пострадал в результате дроновой атаки в ночь на 25 января 2024 года. Работы оценили в 45 миллионов гривен.