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Подземный этикет: как себя вести в укрытии и бомбоубежище?

Подземный этикет: как себя вести в укрытии и бомбоубежище?

Что делать и чего нельзя делать, если в случае обстрела вы оказались в укрытие или в бомбоубежище? В ГСЧС делятся полезными советами, как вести себя в военное время под землей.

Рецепты

Правило первое. В укрытие нужно приходить с запасом еды на два дня и с необходимыми вещами, которые не займут много места. Если вы с животным, позаботьтесь и о нем. Можно брать с собой легкие подстилки, небольшие подушки или туристические коврики.

Правило второе. Держитесь всегда вместе. Однако детей, пожилых людей и больных советуют размещать отдельно или ближе к воздуховодам.

Правило третье. Заполненное людьми убежище нужно по мере возможности убирать каждый день и обязательно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

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Правило четвертое. В укрытии нельзя курить и шуметь, зажигать без разрешения керосиновые лампы, свечи. Нельзя без разрешения передвигать предметы. Если лежачих мест мало, нужно организовать график отдыха.

Правило пятое. Не поднимать панику и не разговаривать на политические и религиозные темы. Не провоцировать скандалы и ссоры. Если есть дети, пытаться разговаривать и поддерживать их. Если есть возможность, делиться едой и предметами первой необходимости.

Правило шестое. Если в убежище зашли подозрительные люди, у них нужно попросить документы, в военное время допустим и обыск. Главное делать это спокойно и без паники.

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Правило седьмое. Выходить из укрытия после информации о том, что вокруг безопасно или если в самом укрытии стало опасно (произошел пожар, повышена концентрация вредных газов, заканчивается воздух).

А если у меня клаустрофобия?

Если у вас возник приступ клаустрофобии, постарайтесь расслабиться и контролировать дыхание, не допуская прерывистых вдохов. Выберите деталь интерьера и сконцентрируйтесь на ней

На фото: бомбоубежище в Херсоне, февраль 2022 года. Фото: РБК-Украина

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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