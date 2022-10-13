Попасть в одесские бомбоубежища станет проще

В Одессе есть проблема – часть бомбоубежищ закрыта на замок, и их не всегда усевают открыть во время воздушной тревоги. Теперь там будут дежурные, которые обязаны открывать вход в убежище сразу после сигнала тревоги.

Как передает телеграм-канал «Одесской Жизни», об этом стало известно в ходе заседания исполкома Одесского городского совета, которое прошло 13 октября.

Ответственными за доступ к укрытию во время воздушной тревоги будут представители ЖКХ.

Коммунальщики должны находиться на дежурстве в бомбоубежищах круглосуточно. Отметим, что речь идет только об укрытиях, принадлежащих городу. Сейчас таких 67.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что поступает много жалоб от одесситов, в которых говорится, что во время тревоги бомбоубежища были закрыты.

Ранее было принято решение о том, что ключи от укрытия будут держать у себя либо представители ОСМД, либо живущие рядом люди. Однако, по словам Геннадия Труханова, подобная система работает не слишком качественно.

Мэр добавил, что решение о введении дежурств было принято в том числе и потому, что если не закрывать бомбоубежища, то при отсутствии воздушной тревоги туда приходят бездомные и выносят оттуда вещи.

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