Программа фестиваля
- 12:00 — официальное открытие фестиваля, старт «Мгновенной лотереи» и благотворительного розыгрыша «Магия подарков».
- 12:30 — выступление хора «RedRock» с украинскими народными, современными песнями и роковыми версиями популярных зарубежных композиций.
- 13:00 — танцевальная зарядка, игры, соревнования и перетягивание каната от центра «Спорт для всех».
- 13:30 — зажигательные танцы от Панды Шурика.
- 14:00 — анимационная программа от агентства Fiesta: игры, конкурсы и встречи со сказочными персонажами.
- 15:00 — шоу-театр «Smile Time» с ходулистами в венецианских костюмах.
- 15:20 — развлекательная программа от Sky Park с веселыми Эльфами.
- 16:30 — подведение итогов благотворительного розыгрыша «Магия подарков».
Вход на мероприятие свободный. Посетителей ждут фотозоны, фуд-корт, сказочные персонажи и конкурсы.
Дата и место проведения: 26 января 2025 года, с 12:00 до 17:00. Место: парк Марка Твена (вход с ул. Варненской, за кинотеатром).
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