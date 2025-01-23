Програма фестивалю
- 12:00 – офіційне відкриття фестивалю, старт «Миттєвої лотереї» та благодійного розіграшу «Магія подарунків».
- 12:30 – виступ хору «RedRock» з українськими народними, сучасними піснями та роковими версіями популярних закордонних композицій.
- 13:00 – танцювальна руханка, ігри, змагання та перетягування каната від центру «Спорт для всіх».
- 13:30 – запальні танці від Панди Шурика.
- 14:00 – анімаційна програма від агенції Fiesta: ігри, конкурси та зустрічі з казковими персонажами.
- 15:00 – шоу-театр «Smile Time» з ходулістами у венеціанських костюмах.
- 15:20 – розважальна програма від Sky Park із веселими Ельфами.
- 16:30 – підбиття підсумків благодійного розіграшу «Магія подарунків».
Вхід на захід вільний. Відвідувачів чекають фотозони, фуд-корт, казкові персонажі та конкурси.
Дата і місце проведення: 26 січня 2025 року, з 12:00 до 17:00. Місце: парк Марка Твена (вхід з вул. Варненської, за кінотеатром).
Читайте також:
- Берлінале-2025: на престижному кінофестивалі покажуть фільм про Одесу
- Одеський кінофестиваль-2025: чи відбудеться легендарний конкурс удома