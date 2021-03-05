В Одесском отделении Национального олимпийского комитета переизбрали председателя

Олимпийского чемпиона Николая Мильчева переизбрали на должность главы отделения Национального олимпийского комитета Украины (НОК) в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба НОК по результатам отчетно-выборной конференции отделения.

Кандидатуру Мильчева поддержали все 48 делегатов, среди которых представители региональных федераций олимпийских видов спорта, руководители областных организаций спортивных обществ, а также чемпионы и призеры Олимпиад.

Мильчев недавно победил на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе.

А прославился стрелок из Одессы в 2000 году, на Олимпиаде в Сиднее. Тогда он завоевал золото и установил абсолютный олимпийский рекорд — 150 очков из 150 возможных. Побить такой рекорд невозможно — только повторить.

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