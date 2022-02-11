В Одесском оперном вернули на место девятиметровую люстру — самую большую в Украине

В Одесском оперном театре завершили профилактические работы с люстрой, которую опускали в зал для чистки и осмотра. Так поступают ежегодно в феврале или марте.
Люстра Одесского оперного театра имеет 4,5 метра в ширину и 9 метров в высоту. Ее вес 2 тонны 300 килограммов и создан этот предмет интерьера из бронзы и хрусталя. 10 февраля работники Одесской оперы завершили работы по чистке и вернули люстру на свое постоянное место.
Когда в Одессе не очень много туристов, мы на три дня спускаем люстру для того, чтобы произвести все манипуляции по чистке: заменить лампочки, почистить бронзу, помыть хрусталь, помыть плафоны,
– рассказала экскурсовод Одесского оперного театра Екатерина Ергеева.
В люстре Оперного театра установлено 189 лампочек. Меняют их все одновременно.
За время эксплуатации из строя выходят лампочки, они перегорают и их приходится заменять. Мы меняем сразу все 189 штук. На этот раз, слава Богу, люстра наша никаких сюрпризов нам не принесла. Мы ее обслужили, помыли, почистили, проверили все патроны, проверили плафоны – ставим на место,
– сообщил начальник службы электроснабжения театра Николай Борисов.
Люстра в Одесском оперном театре является самой большой в Украине. Впрочем, зал театра украшает копия, созданная в 1958 году – оригинальную в годы Второй мировой войны вывезли из страны.
Источник: «Суспільне. Одеса»
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Фото «Суспільне. Одеса»
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