Пока идет карантин: в Одесском оперном театре чистят 12-метровую люстру (фото)

В Одесском театре оперы и балета проводят профилактику и чистят от пыли огромную 12 метровую люстру.

Как сообщают в театре, эта процедура проводится ежегодно.

«Люстра весит почти две с половиной тонны, в процессе ее опускания, подъема и ухода, который продлится около трех дней, принимают участие практически все цеха и участки театра», – говорится в сообщении.

В течение ближайших дней с люстры сотрут всю накопившуюся за год пыль, а также заменят 196 лампочек и проверят состояние гигантского светильника в целом.

Как отметили в театре, после профилактики люстра будет снова величественно возвышаться в центре Одесской Оперы и восхищать зрителей своей красотой.

Фото: Facebook-страница «Одесская Опера»