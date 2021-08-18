Стало известно, кто займет место Ройтбурда в Одесском облсовете

Место скончавшегося недавно художника Александра Ройтбурда в Одесском областном совете займет другой представитель партии «Европейская Солидарность» (ЕС) — спортсмен и военнослужащий Вооруженных сил Украины Февзи Мамутов.

Такое решение принял облтеризбирком во вторник, 17 августа.

30-летний Мамутов был 51-м в общем списке ЕС, но шел вторым после Ройтбурда по округу №8 в Приморском районе Одессы.

Февзи Мамутов родился в ныне аннексированном Россией Крыму в семье крымских татар. Является многократным призером украинских и международных турниров по греко-римской борьбе. А в Одессе он создал Инициативную группу крымских татар, которая занимается разрешением актуальных проблем беженцев из Крыма.

До захвата полуострова в 2014 году он некоторое время проживал в Латвии, потом перебрался в Киев, с 2020 года живет в Одессе.

Отметим, что Февзи Мамутов станет первым в истории крымским татарином (къырым, кырымлы), получившим мандат депутата Одесского облсовета.

Напомним, знаменитый художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд скончался 8 августа в Киеве. Ему было 59 лет. Причиной смерти художника называют осложнения после перенесенной им коронавирусной инфекции. Похоронен в Одессе на Третьем еврейском кладбище.

Источник и фото: Думская