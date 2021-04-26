В одесском Горсаду турист с пилой напал на прохожего (видео)

Вечером 25 апреля в Одессе иностранец попытался спилить в одесском Горсаду ветку от Иудиного дерева. Ему сделал замечание прохожий. Турист набросился на него с пилой.

Горожанин сообщил, что иностранный гость просто залез на газон и начал пилить ветку, пишет “Думская”.

«Я сделал замечание, что нельзя пилить дерево в Горсаду, он бросился на меня с пилой и серьезно порвал руку, — рассказал пострадавший. — После этого он схватил отпиленную ветку и попытался уйти, я пошел за ним и одновременно набрал полицию».

Иностранцу, вероятно американцу, уйти не удалось, его задержали полицейские.

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Фото иллюстративное