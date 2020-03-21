В одесском дворце спорта нашли нарушений на 600 тысяч гривен

В спортивно-концертном комплексе на проспекте Шевченко провели финансовую проверку за три года.

В итоге там обнаружили ряд нарушений, которые в целом привели к убыткам на сумму 616 тыс. грн.

Об этом сообщает depo.ua на пресслужбу Южного офиса Госаудитслужбы.

Прежде всего, арендаторы задолжали предприятию за эсплуатационные расходы, что привело к ушербу в 217 тыс. грн. Еще 38 тыс. грн. не доплатили за аренду.

Кроме того, подрядчики взвинтили объемы и цену ремонтно-строительных работ в подвале и санузлах и получили нелегально 211 тыс. грн.

Также на предприятии были установлены нарушения законодательства по оплате труда на сумму 150 тыс. грн.

Трех руководителей Дворца спорта накажут: им придется выплатить штраф.

Помимо прочего, секретарю тендерного комитета вменяют нарушение закона о публичных закупках. Его судьбу решит суд.

Материалы по итогам ревизии направили в полицию.

Фото: timer-odessa.net

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