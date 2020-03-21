В одесском дворце спорта нашли нарушений на 600 тысяч гривен

В спортивно-концертном комплексе на проспекте Шевченко провели финансовую проверку за три года.
В итоге там обнаружили ряд нарушений, которые в целом привели к убыткам на сумму 616 тыс. грн.
Об этом сообщает depo.ua на пресслужбу Южного офиса Госаудитслужбы.
Прежде всего, арендаторы задолжали предприятию за эсплуатационные расходы, что привело к ушербу в 217 тыс. грн. Еще 38 тыс. грн. не доплатили за аренду.
Кроме того, подрядчики взвинтили объемы и цену ремонтно-строительных работ в подвале и санузлах и получили нелегально 211 тыс. грн.
Также на предприятии были установлены нарушения законодательства по оплате труда на сумму 150 тыс. грн.
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Материалы по итогам ревизии направили в полицию.
Фото: timer-odessa.net
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