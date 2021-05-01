Маевка в Дюковском парке в Одессе: увядающая история и шашлык с любовью (фото)

Первый день мая «взял свое»: солнце, теплынь и легкий ветерок. Ну разве что ближе к вечеру — небольшой дождик. Как проходит маевка по-одесски в этом году? Узнавали, побывав в старейшем одесском Дюковском парке.

Ничего не меняется

Памятник садово-паркового искусства «Дюковский сад», он же — Ришельевская дача, Дюковский сад, Ришельевский сад, Городской сад, Дюковский парк, парк «Победа»… Вот рассказывали мы о его состоянии почти три года тому назад, так с тех пор практически ничего не изменилось. Все та же увядающая история. Как сказала мне одна из отдыхающих здесь женщин, «тут все дичает».

И старые здания, и те, что были когда-то павильонами для советских выставок (наша некогда одесская ВДНХ!) — все это в упадке, ну разве одну из жутких развалюх задрапировали, а ближе к ул. Балковской появилось металлическое ограждение без опознавательных знаков.

Все так же пустует «замок на воде» (бывшее кафе «Сказка»). Один пруд (центральный) — «полувысохший». Как там водоплавающие обитают, не совсем понятно. У другого «страшненького» пруда даже рыбачков заприметили.

— Что ловится?

— Ничего не ловится, зато на природе! — получила я радостный ответ.

Кое-где есть плитка, другие дорожки разбиты, как и прежде. На месте и удручающего вида столбы — наш «местный Стоунхендж».

Ну а полуразвалившаяся резиденция самого Дюка, над крышей которой все еще можно кое-как распознать венчавшую ее корону французских дюков (герцогов) пока стоит на месте. Ее обставили кошачьими домиками.

И все же — зелень, трава, цветущие деревья — все признаки первомая. Значит, маевка, значит, шашлыки и все такое прочее. Что в этом смысле? Людей в парке не очень много, в основном — мамы с детьми. Девушка из расположенного здесь же ларька говорит, что «обычно у прудов на маевку — тьма народу. В этом году удивительно «тихо», может, народ к Пасхе готовится».

Изучая «маевочную ситуацию» в Дюковском более пристально, убедилась, что «майские гуляния на свежем воздухе» никто не отменял.

Да, у прудов, которые бы давно пора почистить, людей немного. Люди приходят со своей едой, располагаются на травке и скамейках.

Витает над парком вкусный дымок

А вот дальше, за центральной аллеей — картина совсем другая. По-настоящему маевочно-шашлычная. Шашлык готовят сразу в нескольких кафешках, именуется он «шашлык с любовью», и в специальных «шашлычных местах».

Народ приобретает шашлычок «на месте», или привозит «все с собой» для его приготовления на месте, вплоть до установки импровизированных палаток. Из авто достается все необходимое, некоторые тут же начинают набирать веточки для разжигания костра.

И вскоре мясные ароматы вкусного дымка и «правильного, только-только приготовленного шашлыка» уже витают и витают над парком. Потом подъезжает другая группа людей «со всем необходимым», и у них все только начинается…

Звучит музыка. Ну а ближе к четырем часам дня я уже даже слышала «хоровое пение»…

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что одесситы требуют привести в порядок Дюковский парк.

Фото: Мария Котова