Новости Одессы и Одесской области

В Одессе созрели лимоны и мандарины: где их можно увидеть

В Одессе созрели лимоны и мандарины: где их можно увидеть

Одесский Ботанический сад приглашает желающих на осеннюю фотосессию среди спелых цитрусовых, создавая особую атмосферу для любителей природы и фото. Об этом сообщается на странице Ботанического сада университета в Facebook.

26-27 октября в Одессе в рамках Октябрьского Weekend одесситы будут иметь возможность посетить теплицу Ботанического сада Одесского национального университета, где сейчас созревают лимоны и мандарины.

Помимо ярких цитрусовых, гостей ждет ряд развлечений. В программе мероприятия — мастер-классы, тематические фотозоны, фудкорты, где можно попробовать специальное тыквенное меню, а также ярмарка и шоу фокусов. Мероприятие обещает насыщенную атмосферу с возможностью сделать уникальные кадры и насладиться осенней красотой ботанического сада.

Время работы мероприятия запланировано с 10:00 до 18:00, а входной билет стоит 100 гривен. Ботанический сад Одесского университета ожидает большое количество гостей, ведь подобные события привлекают не только местных жителей, но и туристов, желающих почувствовать уютную атмосферу осенней Одессы и увидеть необычную для сезона экзотику.

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