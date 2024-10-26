В Одесі достигли лимони та мандарини: де їх можна побачити

26-27 жовтня в Одесі в рамках Жовтневого Weekend одесити матимуть можливість відвідати теплицю Ботанічного саду Одеського національного університету, де зараз дозрівають лимони та мандарини.

Крім яскравих цитрусових, гостей чекає низка розваг. У програмі заходу – майстер-класи, тематичні фотозони, фудкорти, де можна скуштувати спеціальне гарбузове меню, а також ярмарок і шоу фокусів. Захід обіцяє насичену атмосферу з можливістю зробити унікальні кадри та насолодитися осінньою красою ботанічного саду.

Час роботи заходу заплановано з 10:00 до 18:00, а вхідний квиток коштує 100 гривень. Ботанічний сад Одеського університету очікує велику кількість гостей, адже подібні події приваблюють не тільки місцевих мешканців, а й туристів, які бажають відчути затишну атмосферу осінньої Одеси та побачити незвичну для сезону екзотику.

Читайте також: Лавандовий лабіринт, колекція гортензій та екзотичні рослини: що ще можна знайти в Одеському ботанічному саду (фото, видео)