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В Одесі достигли лимони та мандарини: де їх можна побачити

В Одесі достигли лимони та мандарини: де їх можна побачити

Одеський Ботанічний сад запрошує охочих на осінню фотосесію серед стиглих цитрусових, створюючи особливу атмосферу для любителів природи та фото. Про це повідомляється на сторінці Ботанічного саду університету у Facebook.

26-27 жовтня в Одесі в рамках Жовтневого Weekend одесити матимуть можливість відвідати теплицю Ботанічного саду Одеського національного університету, де зараз дозрівають лимони та мандарини. 

Крім яскравих цитрусових, гостей чекає низка розваг. У програмі заходу – майстер-класи, тематичні фотозони, фудкорти, де можна скуштувати спеціальне гарбузове меню, а також ярмарок і шоу фокусів. Захід обіцяє насичену атмосферу з можливістю зробити унікальні кадри та насолодитися осінньою красою ботанічного саду.

Час роботи заходу заплановано з 10:00 до 18:00, а вхідний квиток коштує 100 гривень. Ботанічний сад Одеського університету очікує велику кількість гостей, адже подібні події приваблюють не тільки місцевих мешканців, а й туристів, які бажають відчути затишну атмосферу осінньої Одеси та побачити незвичну для сезону екзотику.

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