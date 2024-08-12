В Одесской области задержали трех водолазов с «промышленным» уловом

В Одесской области пограничник застрелил мужчину: подробности На границе в Одесской области произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Спикер службы Андрей Демченко заявил, что было совершено нападение на пограничника и тот открыл огонь. ПОДРОБНЕЕ

Как избежать очередей на границе: три сервиса для отслеживания информации В силу различных обстоятельств при въезде или выезде из Украины на границе с другими странами можно провести несколько часов. Также бывают случаи, когда соцсетями распространяется ложная информация о больших очередях на том или ином КПП. Чтобы всегда быть в курсе того, что происходит на границе, Государственная пограничная служба Украины поделилась полезными онлайн-сервисами. Как ими пользоваться рассказывает «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ