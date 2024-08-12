В Одесской области задержали трех водолазов с «промышленным» уловом

Пограничники Одесского отряда задержали трех браконьеров, которые несмотря на запрет активно вылавливали мидии в промышленных масштабах. Рыбаками займется полиция.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Происшествие произошло на побережье Сухого лимана, что в Одесской области. Пограничники задержали трех рыбаков, которые используя запрещенные орудия лова и водолазное снаряжение успели выловить более 410 кг мидий.
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Предварительная сумма причиненного ущерба государству составляет более 115 тысяч гривен.
Сейчас водолазное снаряжение и улов водных живых биоресурсов изъяли до решения суда.
По признакам преступления, предусмотренного ст. 249 УК Украины, направлено сообщение в подразделение Национальной полиции, сообщили в погранслужбе.
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