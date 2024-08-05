В Одесской области чиновница горсовета работала на фсб: подробности

Об этом сообщили в СБУ.

Следствие установило, что по указанию российского спецслужбиста агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры. Действуя в одиночку, все агенты «замыкались» на одного кадрового сотрудника фсб, личность которого уже установлена.

В состав вражеской группы входили две чиновницы: руководительница отдела в Южненском горсовете в Одесской области и чиновница Днепровского горсовета. Они выявляли локации ПВО и ключевых электроподстанций для корректировки российских обстрелов по территории обоих регионов.

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Еще двое агентов разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра.

Также среди российских агентов были двое менеджеров и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который «отчитывался» оккупантам о последствиях атаки рф на одну из гидроэлектростанций Украины.

Все они попали в поле зрения фсб как активные «комментаторы» чатов прокремлевских телеграмм-каналов.

В ходе спецоперации девять российских агентов задержали в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Всем им сообщили о подозрении в госизмене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.