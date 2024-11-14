Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области выпал первый снег (фото, видео)

В Одесской области выпал первый снег (фото, видео)

На севере Одесской области выпал первый снег. Утром 14 ноября мокрые осадки успели покрыть улицы и деревья в Балте, Кодыме и Подольске.

Местные жители делятся в соцсетях фото и видео улиц с легким снежным покровом.

Из-за плюсовой температуры снег быстро превращается в жижу.

Синоптики предупреждали, что первый снег в украинские города придет уже на этой неделе. Настоящая зима уже ворвалась в западные области Украины.

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