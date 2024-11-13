Погода в Одессе в четверг, 14 ноября: что обещают синоптики

Завтра, в четверг, 14 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 7-9°С.
Таков прогноз синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 14 ноября
В Одессе завтра облачно. Небольшой дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 7-9°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 14 ноября
По Одесской области облачно. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С.
На дорогах области ночью и утром слабый туман, видимость 500-1000 м.
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