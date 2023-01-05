В Одесской области зацвели новогодние цветы

В Бессарабии, на юге Одесской области, расцвел безвременник анкарский. И дело не в нынешней теплой зиме. Начало января – типичное время цветения удивительного растения.
О начале цветения безвременника анкарсокого сообщил эколог, сотрудник нацпарка “Тузловские лиманы”, Иван Русев.
Местные называют растение брандушка. Оно занесено в Красную книгу Украины как уязвимы вид. Его ареал в Украинской Бессарабии ежегодно сокращается и удивительное растение может скоро вообще исчезнуть.
По словам Ивана Русева, обычно растение начинает цвести к Рождеству. Но в этом году из-за теплой погоды цветы распустились за неделю до Нового года.
“Важно понимать, что генетическая программа, заложенная в этот крохотный цветок, сильнее обстоятельств, складывающихся каждый зимний сезон”, — отметил ученый. – “Безвременник анкарский, который я долго искал и нашел совсем небольшую лужайку, зажатую мощным антропогенным давлением. Жаль, что вскоре может не остаться извечных мест его обитания”.
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Фото Ивана Русева