В Одесской области зацвели новогодние цветы

В Бессарабии, на юге Одесской области, расцвел безвременник анкарский. И дело не в нынешней теплой зиме. Начало января – типичное время цветения удивительного растения.

О начале цветения безвременника анкарсокого сообщил эколог, сотрудник нацпарка “Тузловские лиманы”, Иван Русев.

Местные называют растение брандушка. Оно занесено в Красную книгу Украины как уязвимы вид. Его ареал в Украинской Бессарабии ежегодно сокращается и удивительное растение может скоро вообще исчезнуть.

По словам Ивана Русева, обычно растение начинает цвести к Рождеству. Но в этом году из-за теплой погоды цветы распустились за неделю до Нового года.

“Важно понимать, что генетическая программа, заложенная в этот крохотный цветок, сильнее обстоятельств, складывающихся каждый зимний сезон”, — отметил ученый. – “Безвременник анкарский, который я долго искал и нашел совсем небольшую лужайку, зажатую мощным антропогенным давлением. Жаль, что вскоре может не остаться извечных мест его обитания”.

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Фото Ивана Русева