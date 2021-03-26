В Одесской области начали строить дорогу в обход Молдовы (фото, схема)

В Одесской области начались работы по ремонту и строительству дороги в обход Молдовы, на участке между пограничными КПП “Лесное” и “Малоярославец Первый”.

Сейчас работы идут на участке, который соединяет КПП “Малоярославец Первый” с пгт Тарутино, их выполняет компания “Автомагистраль Юг”.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Одесской области.

Напомним, что сейчас эта дорога частично проходит по территории Молдовы, а движение транспорта на этом участке перекрыто. Такая ситуация создает большие неудобства для жителей сел Болградского района.

Длина новой дороги будет 15,4 км. Она пройдет через село Анновка и соединит села Лесное и Елизаветовка в обход Молдовы.

Примерная стоимость работ – 346 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Одесской области могут построить мост через Днестровский лиман.