В Одесской области начали строить дорогу в обход Молдовы (фото, схема)

В Одесской области начались работы по ремонту и строительству дороги в обход Молдовы, на участке между пограничными КПП “Лесное” и “Малоярославец Первый”.
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Сейчас работы идут на участке, который соединяет КПП “Малоярославец Первый” с пгт Тарутино, их выполняет компания “Автомагистраль Юг”.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Одесской области.
Напомним, что сейчас эта дорога частично проходит по территории Молдовы, а движение транспорта на этом участке перекрыто. Такая ситуация создает большие неудобства для жителей сел Болградского района.
Длина новой дороги будет 15,4 км. Она пройдет через село Анновка и соединит села Лесное и Елизаветовка в обход Молдовы.
Примерная стоимость работ – 346 млн гривен.
Ранее сообщалось, что в Одесской области могут построить мост через Днестровский лиман.