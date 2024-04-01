В реках и озерах Одесской области запретили ловить рыбу

Об этом сообщил Одесский рыбоохранный патруль.

Нерест — один из важнейших периодов развития рыбных популяций, от успешности которого зависит качество и будущее количество водных биоресурсов в водоемах.

Так, с 1 апреля по 30 июня запрет действует:

на реке Южный Буг в пределах Одесской области,

реке Кодыма,

Тилигул,

Большой и Малый Куяльник,

Барабой и других малых реках области.

На некоторых водоемах нерестовый запрет начнется позже — с 15 апреля:

на реке Днестр,

в Днестровском лимане с плавнями,

в Кучурганском водохранилище,

в придунайских озерах — Ялпуг, Кагул, Картал, Катлабух, Сафьян, Китай, Сасык и др.

в Стенцивско — Жебрианских плавнях,

в Хаджибейском лимане.

Отмечается, что запрет не распространяется на специализированный промысел сельди.

«На данный период запрещается передвижение всех транспортных средств или моторных судов в запрещенных местах, в период нереста, на нерестилищах (за исключением установленных судовых ходов), за исключением судов, используемых органами рыбоохраны и другими уполномоченными органами государственной власти», — сообщили в рыбоохранном патруле.

В этот период рыбалка разрешается только с берега за пределами нерестилищ крючковыми орудиями отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой.

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Напомним, за незаконный вылов рыбы предусмотрена административная или уголовная ответственность. Сумма штрафа составляет от 1,6 тыс до 7,3 тыс грн. Также предусмотрено ограничение или лишение свободы до трех лет с конфискацией орудий, средств промысла.