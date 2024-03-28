Успеть до середины апреля: Олег Кипер рассказал о строительстве оборонительных сооружений и угрозе с Приднестровья

В марте 2024 года на площадке ProZorro появились сообщения о прямых контрактах военной администрации с подрядчиками на строительство оборонных пунктов в Одесской области. Дедлайны — середина апреля 2024 года.

Как рассказал глава администрации Олег Кипер в интервью изданию «Главком», все оборонные закупки администрация области координирует с Генштабом:

Только после того, как военные нам утверждают те или иные вопросы, мы их выполняем. То есть мы, образно говоря, подносим им патроны. Сегодня задача перед нами поставлена, утверждена, деньги выделены, вот мы и выполняем.

Прямые договора, по словам Кипера, нужны для выполнения задач в сжатые сроки:

В Prozorro есть отчетности всех компаний. Строительством занимаются несколько крупных компаний, которые платежеспособны, платят налоги, в которых есть нужное количество работников и соответствующая техника.

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А контроль за расходованием и целесообразным использованием бюджетных средств осуществляет рабочая группа «Прозрачность и подотчетность».

У нас есть такая группа из специалистов «Прозрачность и подотчетность», к которой привлечены представители СБУ, Бюро экономической безопасности, прокуратуры, налоговой, общественные организации. Так они мониторят деятельность фирм, которые строят. Кроме того, своему заместителю я поставил задачу, чтобы мы выборочно брали какие-то элементы из этих строек и проверяли качество, — заявил Кипер.

Руководитель Одесской ОВА отметил, что Одесской области в плане обороны повезло, потому что есть естественная преграда — море. Учитывая требования Генштаба, все работы планируется закончить до середины апреля.

Важно, чтобы Одесса была сегодня в безопасности, чтобы люди видели, что мы делаем все для того, чтобы одесситы и жители области были бы спокойны относительно обороны со стороны Приднестровья, со стороны моря, со стороны Тилигульского лимана, который ближе к Николаеву. Дай Бог, мы все закроем, что запланировали. Потому что до Крыма по воде около 200 км, — говорит Олег Кипер.

Также Олег Кипер рассказал об угрозе Одесской области со стороны Приднестровья:

На сегодня мы не видим угроз со стороны Приднестровья. На границе у нас давным-давно возведены определенные фортификационные сооружения. Весь пограничный участок мониторим. Да, бывают с их стороны какие-то вылазки. Еще год назад, а я уже девять месяцев как работаю главой области, мы видели очень много машин с приднестровскими номерами в Одесской области. Мы мониторили их, наблюдали, чем они занимаются, куда ездят, что возят. Признаюсь, мы очень переживали за подстанции и другие инфраструктурные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность Одессы и области. Говорили об этом с коллегами во время совещаний. Сегодня автомобилей с приднестровскими номерами уже нет. Но вы же понимаете, что не только жители Приднестровья могут наблюдать за нашими важными стратегическими объектами.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одесском регионе планируют обустроить более 50 новых фортификационных объектов. Строители установили уже более 5 тысяч бетонных пирамид — так называемых «зубов дракона», продолжается возведение защитных сооружений и обустройство блиндажей.