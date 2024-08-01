В Одесской области спасатели извлекли ребенка из раскаленного авто (фото)

Они вышли из огня: одесские спасатели, пришедшие на помощь во время двойного ракетного удара 15 марта 2024 года, рашисты ударили по Одессе «Искандером». Когда на место взрыва на Даче Ковалевского приехали спасатели и «скорая» – нанесли еще один ракетный удар. В результате атак погибли 21 человек. Двое из них – сотрудники ГСЧС. В Международный день чествования спасателей вспоминаем об этом страшном дне, взаимовыручке и погибших сотрудниках ГСЧС. ПОДРОБНЕЕ

Маленькая жертва красоты: почему младенцам прокалывают ушки и стоит ли это делать? Как-то я попала на видео в «ТикТок», на котором четырехмесячной девочке прокалывают ушки. Пистолет пугающе щелкает, малышка плачет – процедура выглядит не из приятных. Через несколько секунд видео вызвало тревожность за ребенка, которому делают больно, и осуждение матери-блогерки, которая «издевается» над ребенком ради красоты. ПОДРОБНЕЕ

Поисковики, спасатели и терапевты: как собаки нас спасают и лечат Для многих людей собака – преданный друг и веселая компания. К тому же, за десятки тысяч лет совместного крепкого союза четырехлапые партнеры стали надежными помощниками в различных сферах человеческой жизни. А во время войны одними из самых важных оказались собаки спасатели-поисковики. Чтобы узнать больше о них, мы отправились на тренировку вместе с командой общественной организации Центр служебного собаководства «Страж». ПОДРОБНЕЕ