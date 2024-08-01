В Одесской области спасатели извлекли ребенка из раскаленного авто (фото)

Сегодня днем, 1 августа, в Белгород-Днестровском районе спасатели оказали помощь четырехлетней девочке, которая, будучи оставлена одна в легковом авто, случайно там закрылась, и все могло закончиться очень плохо.
Об этом рассказали в областном управлении ГСЧС.
К сожалению, из-за жаркой погоды ребенку стало плохо. После того, как сотрудники ГСЧС спасли девочку, ее передали матери.
Спасатели настоятельно призывают: не оставляйте детей и животных в авто в жаркую погоду, ведь даже несколько минут в раскаленном авто могут стоить жизни.
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