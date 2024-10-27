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На Одещині цього року зібрали відмінний урожай: особливо здивували плоди та ягоди

На Одещині цього року зібрали відмінний урожай: особливо здивували плоди та ягоди

У 2024-му році в Одеській області, незважаючи на всі виклики врожайність сільськогосподарських культур, значно перевищує результати минулого року. Особливо порадував урожай плодово-ягідних культур.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними, представленими головою ОВА, цього року аграрії Одещини можуть пишатися своїми здобутками.

Так, згідно з проміжними результатами збирання сільськогосподарських культур у нашій області такі показники:

  • зернові культури: 4319,7 тис. тонн – це на 700,6 тис. більше за показники 2023 року. Урожайність також зросла і становить 35,2 ц/га (торік – 31,7 ц/га);

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  • соняшник: зібрано 571,0 тис. тонн, що на 97,3 тис. більше торішнього врожаю. Урожайність збільшилася до 14,8 ц/га;
  • овочі та картопля: урожай овочів зріс на 97,5 тис. тонн, а картоплі зібрано 276,1 тис. тонн, або на 103,4% більше, ніж роком раніше;
  • плоди та ягоди: вал урожаю становить 75 тис. тонн, що на цілих 113,3% більше за показники попереднього року;

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  • пізні культури: кукурудза та соя ще активно збираються, а виноград уже зібраний з 82,4% площ – це 34 тис. тонн винограду за врожайності 40,7 ц/га.

«Такі результати свідчать про професійність наших фермерів та потужний потенціал Одеської області. Попереду завершення збирання пізніх культур, але вже зараз ми бачимо: 2024 рік став справжнім кроком уперед для нашого сільського господарства», – зазначає Кіпер.

Як повідомлялося раніше, в Мінагрополітики вважали вдалим. експеримент із вирощування бавовнику на Одещині, і в 2025 році цю культуру планується висадити вже в промислових масштабах.

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