На Одещині цього року зібрали відмінний урожай: особливо здивували плоди та ягоди

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За даними, представленими головою ОВА, цього року аграрії Одещини можуть пишатися своїми здобутками.

Так, згідно з проміжними результатами збирання сільськогосподарських культур у нашій області такі показники:

зернові культури: 4319,7 тис. тонн – це на 700,6 тис. більше за показники 2023 року. Урожайність також зросла і становить 35,2 ц/га (торік – 31,7 ц/га);

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соняшник: зібрано 571,0 тис. тонн, що на 97,3 тис. більше торішнього врожаю. Урожайність збільшилася до 14,8 ц/га;

зібрано 571,0 тис. тонн, що на 97,3 тис. більше торішнього врожаю. Урожайність збільшилася до 14,8 ц/га; овочі та картопля: урожай овочів зріс на 97,5 тис. тонн, а картоплі зібрано 276,1 тис. тонн, або на 103,4% більше, ніж роком раніше;

урожай овочів зріс на 97,5 тис. тонн, а картоплі зібрано 276,1 тис. тонн, або на 103,4% більше, ніж роком раніше; плоди та ягоди: вал урожаю становить 75 тис. тонн, що на цілих 113,3% більше за показники попереднього року;

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пізні культури: кукурудза та соя ще активно збираються, а виноград уже зібраний з 82,4% площ – це 34 тис. тонн винограду за врожайності 40,7 ц/га.

«Такі результати свідчать про професійність наших фермерів та потужний потенціал Одеської області. Попереду завершення збирання пізніх культур, але вже зараз ми бачимо: 2024 рік став справжнім кроком уперед для нашого сільського господарства», – зазначає Кіпер.

Як повідомлялося раніше, в Мінагрополітики вважали вдалим. експеримент із вирощування бавовнику на Одещині, і в 2025 році цю культуру планується висадити вже в промислових масштабах.