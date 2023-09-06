В Одесской области сотрудница налоговой попалась на крупной взятке от бизнесмена

При получении взятки поймали начальницу регионального управления налоговой службы. За 5 тысяч долларов чиновница пообещала предпринимателю «решить вопрос» с разблокировкой предприятия.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и полиция Одесской области.

Женщина вымогала и получила от бизнесмена 5000 долларов. За взятку она обещала повлиять на своих коллег, которые заблокировали работу его фирмы из-за обнаруженных нарушений в налоговой отчетности.

Во время обысков у женщины обнаружили полученную взятку. Открыто уголовное производство по ст.369-2 (злоупотребление влиянием).

За преступление женщине грозит штраф от 34000 до 93500 гривен, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

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